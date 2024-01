ATTUALITÀ Emily: la felicità che non esiste Ascolta il Reloaded!

Emily: la felicità che non esiste.

Si chiama Emily Pellegrini, è un'influencer da 10 mila euro a settimana che ha attirato in pochissimo tempo l'attenzione e le richieste di brand, calciatori e vip: peccato che non esista e che sia una modella creata dall' IA...Quante persone ricercano ciò che non esiste, invece di guardarsi attorno e creare la realtà ideale partendo da se stessi?

Ne abbiamo parlato questa mattina su Radio San Marino, ascolta il reloaded!

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: