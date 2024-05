NEW PLAY Emma e la sua idea di Famme Fatale Fra certificazioni d'oro e di platino la cantante ha avuto un anno carico di successi ed ora ci riprova con questo nuovo singolo

Emma e la sua idea di Famme Fatale.

"Famme Fatale" arriva ad un anno di distanza da “Mezzo Mondo”., primo singolo lanciato ad anticipare l'album d’inediti “Souvenir”, certificato disco d’oro.

Un anno musicalmente molto intenso per Emma e carico di soddisfazioni. Ogni brano proposto ha infatti incontrato il favore del pubblico, regalandole certificazioni sia d'oro che di platino.

[Banner_Google_ADS]



Dopo la partecipazione in gara al 74° Festival di Sanremo con Apnea rimasto in classifica per intere settimane, Emma quest’estate tornerà live nei principali festival italiani e a novembre con uno show esclusivo.

Intanto però ci presenta questo nuovo singolo, già entrato a pieno titolo tra le prime hit dell'estate, parla di una donna ancora legata ai ricordi di un amore tanto profondo quanto tormentato e vivido, che prova ad andare oltre con l'ingenuità di una bambina, senza cadere nel cliché della "Femme Fatale".













I più letti della settimana: