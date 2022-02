Emmy Meli da TikTok alle classifiche di vendita

La giovanissima Emmy Meli (classe 1999) arriva dalla California e ha guadagnato popolarità dopo aver pubblicato la sua canzone su TikTok, dove ha oltre 22 milioni di visualizzazioni. Emmy dice di aver scritto "I Am Woman" per "dare potere alle donne" e e per lei accorgersi di come il brano sia entrato in sintonia con gli ascoltatori è stata "la cosa più incredibile e bella" che abbia mai vissuto!



"I Am Woman" si è trasformata da fenomeno dei social media in un inno generazionale. Inizialmente è esplosa su TikTok, ispirando oltre 750.000 video con oltre 1,3 miliardi di visualizzazioni sull'hashtag #IAMWOMAN.













Racconta Emmy che anche con sole quattro ore di sonno, teneva sempre un diario. Durante i suoi turni al bar, la 22enne appena poteva scarabocchiava tra i tavoli e mentre consegnava da bere sul campo da golf, sbirciava sul suo taccuino. Finalmente nel suo giorno libero, Emmy iniziava a registrare gli scritti della settimana e durante queste sessioni il suo brano ha preso forma. La canzone che presto sarebbe stata ascoltata in tutto il mondo si intitolava "I Am Woman". Con Amy Winehouse e Lauryn Hill come idoli, era inevitabile che Emmy Meli si sentisse più realizzata come portavoce del femminismo contemporaneo; unendo un messaggio potente ad uno stile vocale a cavallo tra jazz, R&B, pop e funk.

Ora Emmy Meli ha "un solo lavoro" ed è pronta a conquistare le classifiche di tutto il mondo!

Emmy spera che il suo brano possa aiutare le persone a esprimere i pensieri e i sentimenti più profondi, dimenticando i problemi almeno per 5 minuti!







Emmy Meli - I AM WOMAN (Official Performance Video)

Commentando il brano, Emmy Meli aggiunge: “Ho scritto questa canzone per la mia bambina interiore, sperando di renderla orgogliosa di ciò che è diventata. Non avrei mai immaginato che avrebbe finito per ispirare milioni di donne in tutto il mondo".