Eolico off shore
Un singolare quanto efficace progetto arriva dalla Norvegia
In Norvegia hanno pensato di affrontare il problema delle turbine eoliche sempre più grandi con una soluzione piuttosto curiosa: metterne quaranta sulla stessa piattaforma.
Una accanto all’altra, disposte su una gigantesca struttura metallica galleggiante. Il progetto si chiama Windcatcher, ha già ottenuto un finanziamento pubblico da 1,2 miliardi di corone norvegesi, circa 100 milioni di euro, e dovrebbe essere installato al largo di Bergen entro il 2029.
Per ora esistono modelli, test e un procedimento autorizzativo ancora da completare. La gigantesca parete, quella vera, deve ancora essere costruita.
In Norvegia hanno pensato di affrontare il problema delle turbine eoliche sempre più grandi con una soluzione piuttosto curiosa: metterne quaranta sulla stessa piattaforma. Una accanto all’altra, disposte su una gigantesca struttura metallica galleggiante.
Il progetto si chiama Windcatcher, ha già ottenuto un finanziamento pubblico da 1,2 miliardi di corone norvegesi, circa 100 milioni di euro, e dovrebbe essere installato al largo di Bergen entro il 2029.
Per ora esistono modelli, test e un procedimento autorizzativo ancora da completare. La gigantesca parete, quella vera, deve ancora essere costruita.
Il Windcatcher assomiglia a una gigantesca griglia metallica che emerge dall’acqua. Nella versione da 40 MW scelta per il primo impianto, la struttura misura circa 190 metri di altezza e altrettanti di larghezza.
Ospita quaranta turbine da 1 MW ciascuna, montate su un’unica piattaforma galleggiante ancorata al fondale marino. Le immagini più spettacolari diffuse negli anni scorsi, però, riguardano una configurazione ancora più grande: una parete alta circa 300 metri e larga 350, con ben 126 rotori. Praticamente un edificio di cento piani con le pale al posto delle finestre.
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