Epic Fail di Pupo alla Sagra della Polpetta

Diciamo la verità, la geografia è una materia ostica per tanti, compreso Pupo che in questi giorni ha regalato un epic fail sorprendente durante una sua esibizione alla Sagra della Polpetta di Pratola Serra, in provincia di Avellino, inneggiando la squadra rivale, il Benevento.

Non si sa come possa non essersi reso conto di trovarsi in Irpinia e non in provincia di Benevento, quello che è certo è che abbia gridato “Forza Benevento”, riportando il risultato della partita contro il Pisa.

Una gaffe geografica e sportiva imbarazzante per il cantante, fischiata dal pubblico presente, ma che a quanto pare non ha rovinato l'atmosfera festosa della serata.

Poco dopo su Instagram il cantante di "Gelato al cioccolato" ha ammesso di aver accumulato un pò di stanchezza per le numerose esibizioni degli ultimi giorni.