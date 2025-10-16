Equilibrio corpo e mente: Federico Lenisa ci parla di Gestalt

Molto spesso sentiamo dire quanto sia importante per il nostro benessere mettere in connessione corpo e mente. Ma come ritrovare concretamente questo equilibrio nella vita quotidiana? Abbiamo affrontato questo tema con Federico Lenisa, coach gestaltico e counselour. Ci siamo addentrati nella scoperta della psicologia della Gestalt, ci ha lasciato un esercizio molto utile da mettere in pratica nella nostra vita di tutti i giorni e abbiamo parlato di un progetto, una vera e propria scuola di formazione che potrebbe essere una buona occasione di approfondimento per tutti gli operatori del benessere.

Per saperne di più, ascolta il reloaded!