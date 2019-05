Ercole di Ermal Meta

Tra le novità di Radio San Marino c'è “Ercole”, il secondo inedito contenuto nel cofanetto live di Ermal Meta “Non abbiamo armi - Il concerto”. L'album dal vivo è uscito lo scorso gennaio ed è stato registrato al Forum di Assago, dove l'artista è tornato in concerto il 20 aprile per festeggiare il suo compleanno insieme ai fans.









E dopo? Appuntamento al prossimo anno, con un nuovo album e nuovi concerti. Senza troppi giri di parole, è stato Ermal stesso a smentire le speculazioni che si sarebbe tenuto anche un calendario estivo: «Di sicuro non c’è un tour estivo quest’anno. Ci rivedremo a fine 2020».