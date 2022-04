Ermal Meta pubblica il suo primo libro

Con un messaggio che trasuda emozione ad ogni lettera condiviso sui propri canali social, Ermal Meta ha annunciato ai suoi fans il suo debutto come scrittore. Il primo romanzo del musicista di origine albanese è in fase di stampa ed è il suo primo romanzo. IL suo titolo è "Domani e per sempre", uscita prevista il prossimo il prossimo 19 maggio. Nel suo messaggio sui social ha scritto "Mi ha fatto sorridere, piangere, pensare, studiare, immaginare, guardare, vedere, sentire, restare sveglio per notti intere. Mi disciplinato e mi ha ricostruito in qualche modo, salvandomi".









Questo quanto scritto da Ermal Meta, Il cantautore, che ha vinto il Festival di Sanremo 2018 in coppia con Fabrizio Moro con il brano "Non mi avete fatto niente", per ufficializzare il suo esordio con un romanzo. Ha poi ancora aggiunto: "Rappresenta gli ultimi due anni della mia vita o forse gli ultimi quaranta. Non vedo l’ora di condividerlo con voi. Chissà cosa ne penserete, chissà se vi piacerà. Io ci ho messo tutto quello che avevo dentro e quello che non avevo, l’ho preso in prestito dal futuro. Grazie sin da ora a chi lo leggerà, a chi lo farà suo, a chi lo amerà così come l’ho amato io sin dalle sue prime parole. Sono emozionato e mi trema lo stomaco, proprio come succede a Kajan diventando grande. A presto amici".