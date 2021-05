MUSICA Ermal Meta: "Uno" è il suo nuovo singolo! Si parte da Atene per arrivare in un campo di calcio...

“Visti da su siamo tutti uguali. Uno è ritmo, è voce, è coralità. Quella che cerchiamo, quella che manca. È colore, è corsa e rincorsa, è fermarsi per prendere fiato, è ripartire. Uno siamo tutti noi.” (Ermal Meta)

"Uno" è il nuovo singolo di Ermal Meta, un brano che trasmette un meraviglioso senso di appartenenza e che ci fa immaginare alcuni ragazzi che si danno appuntamento in un campo di calcio per giocare una partita. Non occorre essere bravi o famosi per poter partecipare, ciò che conta è la voglia di stare insieme e sognare il gol della vittoria.

Ermal Meta ci fa immergere in quella lontana normalità e in un caldo abbraccio che stringe tutti.

Ascolta Ermal Meta - Uno

