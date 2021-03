STORIA Ernest Hemingway e la Repubblica di San Marino Un gemellaggio letterario-storico tra il Resurrection College di Chicago e le Scuole Superiori di San Marino.

Ospiti Lynn Scolaro, docente di lingua e letteratura italiana, il console onorario di San Marino nella città del vento dott. Robert Allegrini, autore dell'articolo San Marino to the rescue, e le professoresse Valentina Rossi e Patrizia Grossi. Un corso elettivo per seguire le vicende del grande scrittore americano nella penisola italiana ed il suo rapporto con l'antica terra della libertà.



File allegati San Marino to the rescue

