Eros Ramazzotti: tour sospeso per problemi di salute

Il 2019 è iniziato nel migliore dei modi per Eros Ramazzotti, con oltre 80 concerti in programma in giro per il mondo per celebrare i suoi 35 anni di carriera.

Purtroppo però, l'interruzione del tour è d'obbligo, perchè Eros si deve sottoporre ad un'operazione alle corde vocali, un intervento che lo terrà lontano dalle scene per due mesi, ma il cantante promette di "ritornare più forte di prima".

L'annuncio è arrivato da Amburgo, direttamente dal suo profilo Instagram. Eros tranquillizza i fan, spiegando che da luglio tornerà sul palco. “Recupererò tutto l'anno prossimo” dice ancora, “ma in Europa riprenderò regolarmente l'11 luglio a Locarno per 2 mesi di festival musicali”.

Intanto esce 'Siamo', nuovo singolo in rotazione radiofonica da venerdì 10 maggio. “Siamo” è il quarto singolo estratto dall'album “Vita ce n'è” uscito in 100 paesi del mondo e disco di platino in Italia.

“Grazie a voi per l'affetto di sempre” scrive il cantante sul social: la risposta dei fan può essere solo una: “Grazie di esistere”!