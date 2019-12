CURIOSITÀ Escape Room Titanic Si ha solo un ora di tempo per uscirne ed è dedicata al Transatlantico affondato nel 1912

Escape Room Titanic.

Sono ormai trascorsi 20 anni dall'uscita del film "Titanic", pellicola che è rimasta saldamente nel cuore di tutti. A chi all'epoca, ma anche dopo non è mai venuta la curiosità di farsi un giretto sul transatlantico più famoso del cinema ma non solo?

Bene oggi è realtà, anche se solo per gioco, basta recarsi a Parigi dove hanno aperto una "escape room" interamente dedicata con le ambientazioni del transatlantico affondato nel 1912.

Il gioco consiste proprio nel riuscire a scappare dalla nave mentre affonda e per farlo si ha a disposizione soltanto un ora, altrimenti si affonda all'interno del Titanic. Come in un videogame per riuscire a "sopravvivere" si deve fare ricorso alla propria intelligenza e astuzia con una buona dose di attenzione, e calarsi nei panni dei due protagonisti del film "Jack e Rose", unica differenza uscire vivi da quelle stanze. le attinenze con il mondo videoludico sono davvero molte, partendo dagli imprevisti pronti ad ostacolarvi e immancabili gli indizi che si possono trovare dissiminate sul terreno di gioco, utili a indicare la strada verso la salvezza quindi l'uscita.

Le recensioni di chi lo ha provato fino ad ora sono tutte positive e parlano di un esperienza davvero positiva........

E voi?.....Siete pronti a giocare?













I più letti della settimana: