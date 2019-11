Esce "Al telefono", il nuovo singolo di Cesare Cremonini

Esce in radio "Al telefono" il singolo tanto atteso di Cesare Cremonini. Primo estratto da Cremonini 2C2C The Best Of, una raccolta dei più grandi successi legati ai suoi 20 anni di carriera. Un ricco repertorio che sarà disponibile nei negozi a partire da 29 novembre.

Protagonista del singolo il telefono, diventato ormai parte delle nostre vite, custode e prigione delle nostre poche verità. Si parla di separazione e di quell'amore che oggi rimane chiuso nei nostri smartphone, nelle foto salvate che diventano i nostri unici ricordi.

All'interno dell'album, Cremonini 2C2C The Best Of, saranno presenti 6 brani inediti, 32 singoli rimasterizzati, 16 interpretazioni in versione voce e pianoforte, 15 brani strumentali, 18 pezzi in versione demo originale, registrazioni e alternative takes mai condivise.

Ascolta qui " Al telefono", l'ultimo singolo di Cesare Cremonini