Esce il libro The Palace Papers.

Se amate il gossip, se le vicissitudini della famiglia reale più famosa al mondo vi solleticano, arriva l'ultimo libro di Tina Brown, scrittrice anglosassone che 15 anni fa fu l'autrice di The Diana Chronicles, il vendutissimo tomo dedicato all'amatissima e bistrattata Lady D.

Tina Brown è, per chi non lo sapesse, l'ex direttrice di prestigiose riviste come Tatler, Vanity Fair e The New Yorker. Dopo 3 lustri ritorna a Londra per riassumere 25 anni di intrighi in un tour de force di 600 pagine intitolato The Palace Papers, pubblicato proprio pochissimi giorni prima del compleanno di Elisabetta II ed in attesa del giubileo di giugno per i 70 anni di regno della regina. E purtroppo i suoi 96 anni non la salveranno da un possibile mal di testa nel leggere tutte le stranezze, bizzarrie e pettegolezzi sulla sua amatissima famiglia.

Nel libro vengono smentite alcune cose: ad esempio Meghan Markle arriva solo a pagina 400, quando già i rapporti tra William ed Harry sono descritti come pessimi. Infatti nel libro si racconta di litigi epocali tra i due fratelli per motivi diversi. Quindi la narrazione popolare che vede Meghan causa di tutti i mali viene sfatata. Anche se, secondo la Brown, la cognata di Kate Middleton, ..."donna con ben piu' alte ambizioni ma sempre sesta nell'ordine di chiamata del suo ultimo ruolo di attrice, non ha capito in cosa si stava imbarcare sposando un membri della Firm".

L'arrivo di Meghan, sempre secondo la Brown, cambia la vita di Harry ed i due..."si ubriacarono in una fantasia condivisa di essere strumenti di una trasformazione globale che, una volta sposati, avrebbe operato nella stratosfera delle celebrita'" così scrive nel controverso libro. Colpa di Diana? Così la pensa Tina Brown, perchè la principessa aveva cresciuto i figli come fossero due pari, ma solo William è l'erede al trono e non Harry, a cui sarebbe spettato solo un ruolo minore.

Tra le bizzarrie invece le necessità in viaggio del Principe Carlo: il futuro re inglese, quando viaggia, vuole avere il suo letto ortopedico, il personale sedile del water e uno speciale tipo di carta igienica super soft per il regale lato B. Tra i pettegolezzi: il matrimonio con Camilla che rischiò di saltare, l'ex fidanzata di Harry che gli consigliò di farsi aiutare da uno psicoterapeuta e tanti altri.





