Esce il nuovo singolo di Ligabue: "Mi ci pulisco il cuore".

Un disco di inediti intitolato "7" e che contiene il nuovo singolo "Mi ci pulisco il cuore", una canzone in cui Ligabue ritrae il battito del cuore, delle emozioni e della vita che si sprigiona. Il tema principale è la paura e la necessità di affrontarla, ma si parla anche della brama di potere e dell'angoscia dalla quale siamo spesso sopraffatti.

Gli antidoti a tutto questo, secondo il cantante, sono il riconoscere le bellezze di cui è circondato il mondo e l'amore. Valori per cui vale la pena combattere a livello personale per rinascere e per ritrovare un nuovo significato a tutto ciò che ci circonda.

In realtà si tratta di un intero album carico di riflessioni profonde in cui ricorre spesso il "7", numero che per Ligabue trova un senso ben preciso, oltre a celebrare i suoi 30 anni di carriera.

“Il numero 7 mi è stato segnalato un po’ di tempo fa. Mi è stato detto che secondo la numerologia sono un 7 vagante. Il mio nome è composto da sette lettere, così come il mio cognome. Sono nato il 13/3, che fa sette, del 1960 che fa sette. San Luciano è il sette gennaio e il primo concerto è dell’87. Il primo stadio nel ’97. La mia traccia più famosa è ‘Certe notti’, la numero sette del disco ‘Buon compleanno Elvis’. Da quando me lo hanno segnalato, ci gioco un po’ su”.

