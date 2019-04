Esce oggi il CD "Labirinth, Sia and Diplo present LSD"

Sono: Sia, la cantante australiana campionessa di incassi e downloads; Diplo il produttore con 2 milardi e 300 milioni di streaming con i suoi progetti e collaborazioni (anche con il premio Oscar Mark Ronson); e Labirinth il rapper britannico che ha collaborato con Ed Sheeran, The Weekend & Nicky Minaj. Davvero una superband, un supergruppo.

E se questo termine riporta agli anni '70, forse proprio per questo gli LSD (anche qui la citazione al periodo è chiara) dal punto di vista grafico, ma solo quello, hanno deciso di omaggiare i Fab Four con la cover di questo album. CD che contiene in primis i quattro successi già pubblicati: Genius, Audio, Mountains e Thunderclouds , entrati nelle classifiche di tutto il mondo.