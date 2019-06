Essere smemorati è segno di grande intelligenza

Credo che possa capitare ad ognuno, ogni tanto, di dimenticarsi qualche cosa, una password, un nome ,un indirizzo ecc ecc.. e la cosa può far preoccupare, tuttavia è stata pubblicata una ricerca che può sicuramente sollevare il morale agli smemorati.

Si è scoperto che non è un segno del tutto negativo, ma potrebbe essere un dettaglio di cui essere orgogliosi. Le persone che hanno dei ricordi migliori tendono a dimenticare i dettagli relativamente inutili, pertanto è possibile avere in mente dettagli e info decisamente più importanti. D'altra parte se si dovesse davvero ricordare tutto, si avrebbe in testa una tale confusione da trovarsi in difficoltà a prendere anche le decisioni più semplici a causa dei troppi dati.

Quindi non preoccupatevi: il cervello di una persona intelligente, tende a lasciar andare le cose di cui non ha bisogno...forse non sono così importanti... facilitando il pensiero ed il potere decisionale.

Insomma, non preoccuparti se non ti ricordi delle cose: Sei una persona intelligente.......... Lo dice la scienza