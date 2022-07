CURIOSITÀ Estate 2022 con gusto. Per l'estate 2022 arriva in Italia un riconoscimento a livello europeo per il celebre Caffè Sicilia di Noto, inserito tra le dieci migliori attività di ristorazione nella categoria “economica”.

Per l'estate 2022 arriva in Italia un riconoscimento a livello europeo per il celebre Caffè Sicilia di Noto, inserito tra le dieci migliori attività di ristorazione nella categoria “economica”. Ad attribuirlo è Opinionated About Dining (Oad). Si tratta di un sondaggio sulla ristorazione che tiene conto dell'esperienza nel suo sistema di valutazione. Nel 2019 i risultati si basavano su oltre 200.000 recensioni fornite da oltre 6mila persone che si sono registrate a questo sondaggio. Per la precisione troviamo questo bar-pasticceria in settima posizione. Nella categoria economica compaiono poi anche altre attività situate nel territorio italiano, come Pizzarium a Roma, al 13° posto della lista, l'enoteca All'antico vinaio di Firenze al 24°e la pasticceria Marchesi di Milano alla 59° posizione.

L'Italia vanta diverse eccellenze anche in altre liste stilate dall'Oad. Uliassi di Senigallia (An) è undicesimo nella categoria Top restaurant. Collocata sul corso principale di Noto e guidata dal maestro pasticcere Corrado Assenza, il Caffé Sicilia ha riaperto i battenti nel maggio del 2021, approfittando della pandemia per un ammodernamento. Alla riapertura, sempre presenti i capisaldi della tradizione isolana: mandorle, le granelle di pistacchio di Bronte, le ricotte per i cannoli. Tra i profumi figurano anche i mieli di fiori d’arancio, il gelsomino e i gelsi che trionfano in una deliziosa granita.



