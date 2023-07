In estate la frutta è sicuramente un alleato importante per sostenerci nelle giornate di grande caldo. Tra i frutti più apprezzati senza dubbio c'è il melone che rappresenta il vero must della bella stagione.

Nulla può battere il suo sapore unico, forse, di recente però, un gruppo di agricoltori ha introdotto un tocco di classe di cui probabilmente non sentivamo il bisogno, lanciando sui mercati giapponesi il nuovo “Lemon Melon“.

Questo frutto, dal nome decisamente appropriato, è il risultato di una fusione inedita tra il melone e il limone, che crea un gusto unico di “dolcezza profonda” con un pizzico di acidità.

La magia del Lemon Melon risiede nella sua complessa combinazione di sapori, che lo rende a quanto pare una vera delizia per i sensi.