Estate 2024 è green.

Nell’estate 2024, trionfa la tintarella “green”, con quasi quattro italiani su dieci (39%) che scelgono di arricchire la propria dieta con frutta e verdura che favoriscono l’abbronzatura, come carote e radicchio, contribuendo anche al benessere generale.

Emerge da un’indagine Coldiretti/Ixè, con le alte temperature che incoraggiano le giornate in spiaggia alla ricerca di una pelle ambrata. Consumare cibi ricchi di Vitamina A stimola la produzione di melanina nell’epidermide, proteggendo dalle scottature e permettendo una tintarella sana e naturale, rispecchiando una crescente sensibilità verso l’uso di prodotti naturali in vari ambiti.

Per chi ama l’abbronzatura, carote, spinaci e radicchio sono indispensabili. Le carote, con 1200 microgrammi di Vitamina A per 100 grammi, sono un vero super food per chi vuole prendere il sole, seguite da spinaci e radicchio (500-600 microgrammi), albicocche (350-500 microgrammi), cicoria, lattughe, melone giallo, sedano, peperoni, pomodori, pesche gialle e cocomeri.

Oltre a promuovere l’abbronzatura, il consumo di frutta e verdura fresche aiuta a combattere il caldo estremo, fornendo vitamine, sali minerali e liquidi essenziali per mantenere il corpo efficiente e combattere i radicali liberi prodotti dall’esposizione solare.

