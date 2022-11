Oggi si ricorda San Martino. Ma quando si parla di estate di San Martino? Accade durante i primi giorni di novembre quando arrivano in modo inaspettato delle calde giornate di sole, mentre invece ci si aspetterebbe un brusco abbassamento delle temperature in vista dell’inverno che si sta avvicinando. Molte regioni d’Italia quest’anno si trovano nel pieno di una vera e propria lunga estate di San Martino visto che le previsioni del tempo dall’inizio di novembre alla metà del mese saranno giorni caratterizzati da ondate di calore record, tanto che in alcuni casi i termometri stanno sfiorando i 27°C.

L'Italia sta vivendo la sua prima “Novembrata” e non è affatto una bella notizia, visto che l’agricoltura è in ginocchio, piagata dalla siccità e da fioriture fuori stagione. La tradizione indica l’estate di San Martino come quel periodo autunnale in cui, dopo le prime gelate, ritorna il bel tempo. Nei Paesi anglosassoni l’estate di San Martino viene chiamata Indian Summer. In passato questo periodo dell’anno era importante per gli agricoltori dato che durante l’estate di San Martino venivano rinnovati i contratti agricoli annuali. La tradizione vuole, almeno una volta che in questi giorni si aprano le prime botti del vino nuovo, da assaggiare con le castagne.