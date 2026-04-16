Europa a tutela dei minori in rete

Una app gratuita che sarà rilasciata al pubblico "nelle prossime settimane", che consentirà di certificare la propria maggiore età per accedere a social network (laddove l'accesso sia ristretto dalla legge) e siti vietati ai minori, senza che il sito in questione possa scaricare alcun dato personale dell'individuo, salvo la sua età maggiore di una certa soglia (zero-knowledge proof).

L'ha sviluppata la Commissione Europea, per cercare di mettere ordine nella crescente frammentazione del mercato digitale dell'Ue: sempre più Stati membri, alla luce della preoccupazione per gli effetti che l'uso dei social e di siti riservati ad adulti hanno sulla psiche dei minori, stanno procedendo in ordine sparso, vietando l'accesso a certi siti ai minori di una certa età.

La soglia varia a seconda dei casi: Francia e Portogallo hanno già vietato l'accesso ai minori a determinate piattaforme, il primo sotto i 15 anni di età e il secondo sotto i 13, mentre altri Paesi membri stanno valutando provvedimenti simili, seguendo un approccio nazionale, Paese per Paese, un po' come avvenne nella prima fase della pandemia di Covid-19 con le limitazioni di viaggio nell'Ue che variavano da Paese a Paese, finché la Commissione non si decise a mettere ordine, con il Green Pass.







