Europa a tutela dei minori in rete
App gratuita che sarà rilasciata al pubblico nelle prossime settimane
Una app gratuita che sarà rilasciata al pubblico "nelle prossime settimane", che consentirà di certificare la propria maggiore età per accedere a social network (laddove l'accesso sia ristretto dalla legge) e siti vietati ai minori, senza che il sito in questione possa scaricare alcun dato personale dell'individuo, salvo la sua età maggiore di una certa soglia (zero-knowledge proof).
L'ha sviluppata la Commissione Europea, per cercare di mettere ordine nella crescente frammentazione del mercato digitale dell'Ue: sempre più Stati membri, alla luce della preoccupazione per gli effetti che l'uso dei social e di siti riservati ad adulti hanno sulla psiche dei minori, stanno procedendo in ordine sparso, vietando l'accesso a certi siti ai minori di una certa età.
La soglia varia a seconda dei casi: Francia e Portogallo hanno già vietato l'accesso ai minori a determinate piattaforme, il primo sotto i 15 anni di età e il secondo sotto i 13, mentre altri Paesi membri stanno valutando provvedimenti simili, seguendo un approccio nazionale, Paese per Paese, un po' come avvenne nella prima fase della pandemia di Covid-19 con le limitazioni di viaggio nell'Ue che variavano da Paese a Paese, finché la Commissione non si decise a mettere ordine, con il Green Pass.
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