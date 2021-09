ATTUALITÀ Eurovision: le etichette discografiche inglesi vogliono boicottare la kermesse La richiesta alla BBC

Dal Daily Mail giunge notizia che alcune case discografiche inglesi abbiano chiesto alla BBC, detentrice dei diritti dell'evento, di non partecipare alla prossima edizione di Eurovision Song Contest a causa di un forte pregiudizio che li riguarderebbe.

Come ricorderete, James Newman, il cantante britannico scelto per l'ultima edizione di Eurovision, non ha raccolto consensi tra il pubblico ed è proprio questo ad aver indispettito le label inglesi ora disposte a boicottare l'evento.

Secondo queste ultime si sarebbe diffuso un pregiudizio anti-britannico e questo avrebbe contribuito insieme alla Brexit ad instillare nello spettatore un sentimento di antipatia, altre fonti parlano del pensiero di un complotto e di una vendetta nei loro confronti.

La BBC, si trova a questo punto di fronte ad una questione spinosa e ad una domanda difficilmente accoglibile perchè proprio quest'anno la kermesse ha ottenuto risultati clamorosi.

