MUSICA Eurovision Song Contest : Angelina Mango canterà completamente in italiano? Ascolta il Reloaded!

Eurovision Song Contest : Angelina Mango canterà completamente in italiano?.

“È la cumbia della noia“, canta sul palco del Festival di Sanremo la giovane, ma già molto apprezzata Angelina Mango. Dopo essersi aggiudicata la vittoria alla 79esima edizione del Festival di Sanremo è pronta per volare a Malmo, dove dal 7 all'11 maggio andrà in scena Eurovision Song Contest, una kermesse tanto ambita e attesa. In queste ore è circolata la notizia secondo cui Angelina avrebbe inserito nel testo della canzone "La Noia" alcune parti in lingua straniera...cosa sta accadendo davvero?

Ascolta tutto nel reloaded!

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: