Eurovision Song Contest: cambia il meccanismo di voto Il pubblico avrà sempre più spazio

Dalla prossima edizione che si svolgerà tra il 9 e il 13 maggio del 2023 a Liverpool, nel Regno Unito, Eurovision Song Contest cambierà il meccanismo di votazione. Una decisone presa dall' EBU, il comitato organizzativo del concorso, per due motivi: rendere il contest sempre più popolare e limitare in maniera definitiva la possibilità di accordarsi preventivamente tra paesi concorrenti. Per saperne di più, ascolta il reloaded!

