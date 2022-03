CURIOSITÀ Fa due lavori per tirare avanti e convive con una milionaria Un amore nato tra i banchi di scuola, di lei sapeva solo che viveva con una zia

Fa due lavori per tirare avanti e convive con una milionaria.

Ancora una storia che arriva dai social, dove la realtà supera la fantasia. Un amore nato tra i banche del liceo, lei all'epoca abitava con la zia in un appartamento. A scuola non ha mai indossato indumenti o accessori costosi. Insomma una ragazza decisamente come tante. Si innamorano e decidono di iniziare la loro relazione che li porterà a convivere in un appartamento, a tutt'oogi sono trascorsi10 anni. Le bollette, le tasse e le spese in una casa si sa sono tante, succede poi che lei perda il lavoro e le cose si complicano, ulteriormente. Ma lui ci mette del suo e per tirare avanti si dedica a svolgere ben due lavori. Un giorno nota il pc della fidanzata acceso e aperto sulla pagina della mail e lì fa una scoperta che lo spiazza completamente.

Una mail era scritta da un avvocato che metteva la fidanzata al corrente degli affari di famiglia, e di una sua percentuale su gli stessi. Il padre di lei possedeva molti negozi di abbigliamento a New York e, visto gli affari floridi, versava somme cospique di denaro nel conto della figlia. Essendo inoltre discendente diretta dell'uomo d'affari percepiva anche gli utili ogni fine anno dall’azienda . Tutta questo finisce ovviamente sul social del fidanzato che vuole condividere la sua storia con i followers. Normale che gli arrivi la domanda: ‘Hai mai chiesto della sua famiglia?’, e lui candidamente ammette: "Fatto, ma ignora la domanda o cambia argomento: inoltre non sono mai andato a casa dei suoi”.Ora chiede proprio ai suoi followers un consiglio non sapendo che pesci prendere non sa se deve affrontare la ragazza o continuare a fingere di non sapere nulla?...

Ai post l'ardua sentenza ...dunque e figli maschi!!





