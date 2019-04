“FABER NOSTRUM”, il disco tributo a Fabrizio De André

È uscito oggi, venerdì 26 aprile, l'album tributo a Fabrizio De Andrè al quale hanno partecipato numerosi artisti della nuova scena musicale italiana. La figura di De Andrè ha sempre suscitato grande interesse, anche tra i più giovani e i notevoli numeri dello streaming ce lo confermano.

Così è nata l'idea di questo progetto tributo coordinato da Massimo Bonelli di iCompany e condiviso da “Fondazione Fabrizio De Andrè Onlus”. ARTÙ, CANOVA, CIMINI feat. LO STATO SOCIALE, COLAPESCE, EX-OTAGO, FADI, GAZZELLE, LA MUNICIPAL, THE LEADING GUY, MINISTRI, MOTTA, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, VASCO BRONDI, WILLIE PEYOTE, THE ZEN CIRCUS sono gli artisti che hanno supportato il progetto dedicato al grande Faber, interpretando i brani a loro più vicini.

Queste le esatte parole di Dori Ghezzi che troviamo nel comunicato ufficiale, riguardo al nuovo progetto dedicato a Fabrizio De Andrè: “Sono senza dubbio favorevole a rivisitazioni che comportano scelte coraggiose e quasi spericolate, per poi scoprire, piacevolmente, che hanno ragione di esistere. Del resto, anche Fabrizio sentiva di volta in volta l'esigenza di sperimentare e innovarsi cercando di non ripetere se stesso. Queste operazioni oltretutto ci confermano che c'è sempre un forte punto di congiunzione e comprensione fra più generazioni e diversi linguaggi”.