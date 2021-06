Fabio Rovazzi riparte da "La mia Felicità": il duetto con Eros Ramazzotti

La sfida al tormentone estivo 2021 vede altri due contendenti scendere in campo: Fabio Rovazzi ed Eros Ramazzotti. Si intitola "La mia Felicità" il brano pensato per allietare la bella stagione.

Una coppia inedita e una collaborazione freschissima, il racconto di momenti trascorsi in semplicità, la voglia di tornare alla vita, condita da quella spensieratezza in grado di annullare tutti i programmi per trascorrere un' estate in libertà.

Il brano si dispiega attraverso un dialogo serratissimo tra i due artisti e con il suo ritmo funky ci regala quelle note di leggerezza capaci di strapparci un ballo improvvisato.









Fabio Rovazzi ritorna a distanza di due anni dopo la separazione da Fedez e sceglie Eros Ramazzotti: "A Milano in quarantena non riuscivo a scrivere. Sono partito e sono andato in Toscana e ho riscritto come video musicale un film che avevo già scritto prima della quarantena".

Da qui, spiega Rovazzi, l'idea di coinvolgere Eros: "C'era un ruolo in cui ho rivisto subito Eros. Gliel'ho chiesto e ha accettato con piacere. Nel video capirete come quel ruolo sia perfetto per lui".

Fabio Rovazzi, La Mia Felicità Ft. Eros Ramazzotti