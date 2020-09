MUSICA Fabri Fibra e J-Ax insieme per la prima volta con il remix "Djomb" Bosh, il famoso rapper francese autore del brano

Fabri Fibra e J-Ax insieme per la prima volta con il remix "Djomb".

Lui si chiama Bosh ed è un famoso rapper francese che per realizzare il remix di "Djomb" ha deciso di coinvolgere due grandi nomi del rap italiano: Fabri Fibra e J-Ax. In pochissimi giorni dall'uscita è diventato virale su Spotify e molto apprezzato in Francia dove è stato anche certificato disco d'oro e poi platino con oltre 30 milioni di stream.

Ma chi è Bosh?

Si tratta di un artista nato a Eure-et-Loir e cresciuto a Plaisir ed oltre ad essere l'autore di questa super hit, prima del successo in ambito musicale, faceva l'attore nella serie web Dans le kartier. Successivamente decide di continuare la sua carriera dedicandosi al rap.

In Djomb racconta la storia di una donna molto bella che vuole stare con un uomo solo per interesse perchè famoso, argomento che non si sposa con le due strofe inserite nel remix con J Ax e Fabri Fibra.

Voi cosa ne pensate?

