Facebook: cancellare il passato adesso è possibile Ecco come fare per eliminare i vecchi post!

Siamo in un'epoca in cui la "web reputation" diventa sempre più importante, tanto che i datori di lavoro prima dell'assunzione passano al vaglio i profili social di un possibile candidato. In questo contesto diventa fondamentale avere la possibilità di cancellare un eventuale passato ingombrante e Mark Zuckerberg resosi conto di questo ha deciso di lanciare 'Manage Activity', una nuova sezione che consente in un batter d'occhio di fare piazza pulita di tutte quelle foto, video e frasi che non vogliamo più mostrare.

Che si tratti di una foto che ci ritrae con un taglio di capelli infelice oppure un ricordo di una serata in cui abbiamo fatto bagordi o ancora di un ex che vogliamo dimenticare, finalmente possiamo cancellare tutte le tracce di un passato imbarazzante con un clic.

"Che tu stia entrando nel mercato del lavoro dopo il college, o stia voltando pagina dopo la fine di una relazione, sappiamo che le cose cambiano nella vita delle persone e vogliamo renderti più facile curare la tua presenza su Facebook per riflettere più accuratamente chi sei oggi", spiega Facebook in un post.

Con questa nuova sezione si può comodamente gestire da un unico luogo quello che compare sulla bacheca. Inoltre se c'è qualche ricordo a cui siamo legati ma che non vogliamo condividere più con altri, è possibile conservarlo in maniera privata.





