"Famolo strano", tutti in gruppo ad Halloween

Quest’anno i travestimenti ispirati al passato e i rimandi alla cultura pop sono molto in voga. In particolare vanno i personaggi di film e serie tv cult e i riferimenti agli anni '90. L'interesse per Halloween sta crescendo in tutto il mondo, con ricerche ad hoc su tatuaggi, giochi, arte e matrimoni. Dai travestimenti di Halloween per donne curvy ai vestiti da sposa a tema Halloween, o ancora tatuaggi di fantasmi, si va alla continua ricerca di idee originali.

Quest'anno una tendenza riguarda i costumi di coppia, quelli per migliori amici o per famiglie, e quelli per gruppi per festeggiare tutti insieme. Le ricerche di “costumi di coppia per Halloween” sono aumentate su Pinterest del 367% mentre la crescita delle ricerche di “costumi di Halloween per migliori amici” si è attestata sul 250%. I costumi di gruppo sono un ottimo modo per creare affiatamento e trasformare un'idea in qualcosa di originale.





Quest'anno, i costumi di gruppo che vanno di più sono quelli dei personaggi televisivi e degli ultimi film Pixar e Disney:

● Stranger things +653%.

● Le Superchicche, le divertenti supereroine della serie televisiva statunitense, hanno registrato un aumento delle ricerche del 379%. Nel 2016 è stato fatto un remake della serie che ha mantenuto il nome originale inglese, The Powerpuff Girls. L'uscita della terza stagione è prevista nei prossimi mesi.

● Grazie al rifacimento in live action del grande classico Disney, uscito di recente nelle sale cinematografiche, le ricerche di costumi del Re Leone per famiglie sono cresciute del 283%.

● Le ricerche di “costumi di Aladdin per famiglie” sono aumentate del 176%, a conferma che le persone sono alla ricerca di un modo facile e divertente per travestire tutti i membri della famiglia. Una delle ricerche più popolari è il “costume di Jasmine per bambine” .

● Toy Story continua a essere in vetta alle classifiche, infatti le ricerche di “costumi di Toy Story per famiglie” hanno registrato un +151%. I personaggi più gettonati sono Bo Peep , Slinky e Buzz Lightyear.





I costumi più cercati dalle donne: sono le Superchicche, la piratessa, Stranger Things l'aliena, la sirena, Harley Quinn, Anni '80, Poison Ivy ,Alice nel paese delle meraviglie. I costumi più cercati dagli uomini sono da supereroe, da vichingo. da Uomo Ragno, da Joker, da Jedi, da animale da circo da pirata, Mad Max, Robot .Vanno per la maggiore Gwen Stacy Spider-Man Elton John (da Rocketman) Space cowgirl, Freddie Mercury.