DOCUMENTARI Fantasmi alla Casa Bianca: a sostenerlo anche la figlia di Bush Un documentario testimonia strane presenze

Fantasmi alla Casa Bianca: a sostenerlo anche la figlia di Bush.

C' è un documentario che racconta di strane presenze alla Casa Bianca, si chiama “Shock Docs: Demon in the White House” ed è diretto da Brook Linder. A quanto pare si tratterebbe di una presenza demoniaca e la sua storia risale al 1853 durante il mandato di Franklin Pierce, il 14° presidente degli Stati Uniti.

Un evento tragico e molto triste accompagna il suo insediamento, la morte del figlio Benny causata dal deragliamento di un treno. La moglie cerca anche dopo la morte un contatto con il figlio scomparso e per far questo chiede aiuto a due medium, le sorelle Fox. Nessun dettaglio viene condiviso circa le risposte ricevute.

[Banner_Google_ADS]



Altro aspetto sul quale si pone l'accento, è la firma, da parte di Pierce, del Kansas-Nebraska Act che provocò la violenza del “Bleeding Kansas” del 1854-1859. Nel documentario si sostiene che il Presidente avrebbe firmato sotto l'influenza dei demoni la cui conseguenza fu lo scoppio della guerra civile.

Una testimonianza particolare è quella di Jenna, figlia di George W. Bush, che racconta di telefonate che arrivavano nel cuore della notte e di una melodia anni '20 proveniente da camino della Casa presidenziale americana.

Che si tratti di uno scherzo, di suggestione o di verità non è dato saperlo, ad ogni modo questo documentario si compone di nove puntate di cui solo la prima è andata in onda.

Non resta che seguire gli altri episodi per scoprire quali misteri aleggiano sulla Casa Bianca...





I più letti della settimana: