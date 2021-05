LIBRI Fantasmi e ombre. Roma, James Joyce e Giordano Bruno Vittorio Giacopini ha illustrato e scritto insieme a Enrico Terrinoni un incontro nella realta impossibile ma per certi versi stimolante

Domenica 17 febbraio 1907 a Roma. Joyce esce di casa in via Monte Brianzo n. 51, a un centinaio di metri dall'attuale teatro Tor di Nona, sulle rive del Tevere. Si reca a Campo de' Fiori per assistere alla manifestazione in memoria del rogo di Giordano Bruno, il Nolano, lì arso vivo 307 anni prima. L'evento è ricordato per i suoi forti accenti anticlericali, e celebrazioni importanti si tennero anche in altre città del Regno d'Italia. Perugia, ad esempio, dove proprio quel giorno fu posta una targa di fronte alla Chiesa di San Domenico. Bruno era stato frate domenicano. Abbiamo incontrato Vittorio Giacopini illustratore e co-autore di Fantasmi e ombre. Roma, James Joyce e Giordano Bruno, insieme a Enrico Terrinoni e avvalendoci della collaborazione di Antonio Prenna ci siamo innoltrati in racconto fantastico.





