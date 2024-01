BENESSERE Fantasticare per liberare la mente Ascolta il Reloaded!

Fantasticare per liberare la mente.

Sognare ad occhi aperti, al contrario di quanto spesso si possa pensare, è un ottimo modo per ricaricarsi, per sconfiggere ansia e stress e anche per aumentare la creatività! A quanto pare da svegli trascorriamo in media un terzo del nostro tempo a pensare ad altro. Quando questo accade ci spostiamo su un "pianeta" differente: continuiamo a fare ciò che stiamo facendo, ma la mente è altrove.

Per saperne di più ascolta il nostro reloaded e...Buon viaggio!

