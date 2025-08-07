Fare la spesa con l'AI

Una nota catena di supermercati sta testando nei punti vendita del Nord Europa gli E-Mand Smart Cart, carrelli della spesa autonomi dotati di intelligenza artificiale.

Questi dispositivi, grazie a un sistema di sensori avanzati, sono in grado di seguire il cliente tra gli scaffali senza alcun contatto fisico. È sufficiente scaricare un’app e attivare il carrello tramite un codice personale e il gioco è fatto.

Il carrello, una volta connesso all’applicazione, inizia a seguire il cliente, inquietante a distanza ravvicinata, aggirando ostacoli e muovendosi agilmente tra altri acquirenti.

Il sistema crea una vera e propria mappa dell’ambiente, rendendo l’esperienza di acquisto più fluida e meno stressante. L’obiettivo è offrire mani libere, meno fatica e maggiore rapidità.







