TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
10:11 Alpinisti morti sul Gran Sasso, un indagato tra i soccorritori: 17 chiamate rimaste senza risposta 09:35 Fileni, ombre sulla Valmarecchia: luci accese e silenzi istituzionali 07:25 Gori: "Con i piedi per terra, ma liberi di sognare" 07:15 Trump: "Miliardi affluiranno negli Usa", al via i nuovi dazi fino al 41% 07:15 A Chisinau è il giorno di Milsami-Virtus
  1. Home
  2. News radio
  3. News

Fare la spesa con l'AI

Una nota catena di supermercati sta testando carrelli della spesa autonomi

di Roberto Bagazzoli
7 ago 2025
Foto di Kelly per Pexel
Foto di Kelly per Pexel

Una nota catena di supermercati sta  testando nei punti vendita del Nord Europa gli E-Mand Smart Cart, carrelli della spesa autonomi dotati di intelligenza artificiale.

Questi dispositivi, grazie a un sistema di sensori avanzati, sono in grado di seguire il cliente tra gli scaffali senza alcun contatto fisico. È sufficiente scaricare un’app e attivare il carrello tramite un codice personale e il gioco è fatto.

Il carrello, una volta connesso all’applicazione, inizia a seguire il cliente, inquietante a distanza ravvicinata, aggirando ostacoli e muovendosi agilmente tra altri acquirenti.

Il sistema crea una vera e propria mappa dell’ambiente, rendendo l’esperienza di acquisto più fluida e meno stressante. L’obiettivo è offrire mani libere, meno fatica e maggiore rapidità.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: News