CURIOSITÀ Fare la spesa con l'AI Una nota catena di supermercati sta testando carrelli della spesa autonomi

Fare la spesa con l'AI.

Una nota catena di supermercati sta testando nei punti vendita del Nord Europa gli E-Mand Smart Cart, carrelli della spesa autonomi dotati di intelligenza artificiale.

Questi dispositivi, grazie a un sistema di sensori avanzati, sono in grado di seguire il cliente tra gli scaffali senza alcun contatto fisico. È sufficiente scaricare un’app e attivare il carrello tramite un codice personale e il gioco è fatto.

Il carrello, una volta connesso all’applicazione, inizia a seguire il cliente, inquietante a distanza ravvicinata, aggirando ostacoli e muovendosi agilmente tra altri acquirenti.

Il sistema crea una vera e propria mappa dell’ambiente, rendendo l’esperienza di acquisto più fluida e meno stressante. L’obiettivo è offrire mani libere, meno fatica e maggiore rapidità.

