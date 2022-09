Fast Animals and Slow Kids + Ligabue

Nel nuovo singolo dei Fast Animals And Slow Kids c'è un ospite d'eccezione: Ligabue! "Il tempo è una bugia" rappresenta un importante traguardo per la band, viste le rarissime collaborazioni discografiche del Liga! I Fast Animals and Slow Kids sono in attività ormai da 10 anni e hanno al loro attivo ben 6 album. L'ultimo si chiama “È Già Domani” ed è uscito un anno fa. I Fask colgono così l'occasione per festeggiare l'anniversario del loro album.









Aimone Romizi, Alessio Mingoli, Jacopo Gigliotti e Alessandro Guercini spiegano così la nascita di "Il tempo è una bugia": «Due generazioni che si raccontano, che si confrontano, che descrivono i primi ricordi legati alla musica e alla propria provincia, due generazioni che nella musica si incontrano, al di là dei confini di un tempo che fa finta di passare e non passa mai, per nessuno, a nessuna età» Riguardo alla collaborazione con Luciano Ligabue, la band si esprime così: «È stata per noi un’occasione di crescita straordinaria. Un confronto illuminante e diretto con una persona appassionata, profonda e sincera che ha scritto straordinarie pagine della storia della musica italiana. Lavorare fianco a fianco sull’arrangiamento, sulla melodia, sull’utilizzo cosciente delle parole e, più in generale, sulle emozioni che volevamo trasmettere attraverso una canzone è stata un’esperienza che porteremo per sempre con noi».

Fast Animals and Slow Kids feat. Ligabue - Il tempo è una bugia (Official Video)

Questo il commento del rocker a riguardo: “I Fask hanno “birra”, voglia, passione e predisposizione al r’n’r". E ancora: "Mi ha fatto molto piacere la loro richiesta di una possibile collaborazione, ma ancora di più cantare una bella canzone come “Il tempo è una bugia”.