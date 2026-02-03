CURIOSITÀ Febbraio lo spettacolo dal cielo La Luna fa sognare, aspettando la missione Artemis II

Febbraio lo spettacolo dal cielo.

E'un cielo pieno di luci, quello di febbraio, con Venere e Mercurio che brillano insieme a Giove, mentre la Luna fa sognare in attesa del lancio della missione Artemis II della Nasa, che dopo quasi 60 anni intende portare nuovamente degli astronauti nell'orbita lunare.

Oltre alle informazioni di fasi lunari e librazioni, l'Unione Astrofili Italiani (Uai) pubblica sul suo sito i consigli su come osservare la Luna al meglio con un binocolo.

Dopo avere dato spettacolo a gennaio, Giove, è ancora il pianeta che si trova nelle migliori condizioni di osservabilità, visibile a Sud nella prima metà della notte e a Sud-Ovest nelle ore successive.

La novità di febbraio è che dopo molti mesi Venere si riaffaccia nel cielo della sera. Il pianeta è molto basso sull'orizzonte occidentale e alla fine del mese si potrà osservare vicino a Mercurio.

Quest'ultimo si trova nelle migliori condizioni per essere individuato intorno al 19 febbraio, quando tramonterà un'ora e 33 minuti dopo il Sole.

Nei giorni successivi al 17 febbraio, quando ci sarà la Luna Nuova, guardando verso Ovest si potrà vedere il falcetto di Luna crescente aggiungersi al triangolo di pianeti.

A fine mese, con un cielo particolarmente limpido dopo il tramonto sarà possibile vedere anche Saturno. Tra le costellazioni, Orione è la protagonista del cielo invernale, con Toro, Auriga e Gemelli.

A sfrecciare nel cielo di febbraio ci saranno anche delle comete, purtroppo osservabili soltanto con il telescopio, come 24P/ Schaumasse, 240P/Neat e 235P/Linear, oltra alla celebre cometa interstellare, 3I/Atlas, che ormai si sta allontanando dalla Terra.

