Federica Pellegrini per gli ospedali di Bergamo In un'asta in streaming mai vista prima, raccolti 66mila euro

In questi giorni dove si è tornati a parlare di ripresa, abbiamo sentito anche la voce della signora del nuoto italiano, Federica Pellegrini lamentarsi di concentrare troppo le energie in unica direzione ossia il calcio. Intendendo che dalle previsioni e dai lavori per ripartire vengono, a torto, esclusi altri sport come il nuoto appunto. Ma lei oltre ad essere un atleta straordinaria è anche una persona davvero speciale e con l'aiuto di Frank Matano suo collega di "Italia's Got Talent" ha messo all'asta in streaming 59 speciali cimeli dell’olimpionica di nuoto, raccogliendo in poco più di due ore la cifra di 66.100 euro, interamente destinata all’ospedale civile di Bergamo “ASST Papa Giovanni XXIII". Sono oggetti legati a momenti divertenti, rimasti nella storia del nuoto e personale di Federica. Tra gli oggetti più ambiti e aggiudicati alle cifre più importanti, vanno citati:

1) Tuta podio Campionati Mondiali di Gwangju 2019 aggiudicato per 5100 euro

2) Occhialini dell’oro olimpico a Pechino 2008aggiudicati per 4550 euro

3) Bomber corto indossato a Italia’s Got Talent aggiudicato per 3400 euro













ll tutto integrato da una donazione libera da parte del presidente del CONI, Giovanni Malagò. Ma Federica ha voluto fare di più aggiungendo alla cifra l'intero compenso dell’ultima partecipazione di Federica al programma televisivo “Che Tempo che Fa” che consentirà l’acquisto di ulteriori ventilatori e dispositivi di protezione. Questa cifra, ha detto la Pellegrini, sarà utile a tutto il personale sanitario bergamasco che conta 1300 e oltre tra infermieri, medici e volontari che ogni giorno mettono a rischio la propria incolumità per aiutare gli altri a comabattere la battaglia comune contro il Covid-19.













"Aiuteremo Bergamo in una maniera che nemmeno io mi sarei aspettata. Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato a realizzare quest’asta” hya detto con un sorriso Federica alla fine dell'asta, riferendosi al brand Rossorame di Bruno Simeone e Daniele Del Genio, i cui abiti indossati da Federica durante le registrazioni di “Italia’s Got Talent” sono anch'essi finiti sul tavolo del battitore d'asta e venduti insieme ai cimeli e a 9 pannelli fotografici, con immagini dell’atleta autografate da Federica stessa. Il tutto è stato realizzato con il supporto tecnico e tecnologico di 6enough, piattaforma di aste live streaming.

























