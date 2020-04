MUSICA Fedez: dopo la pausa, il ritorno alla musica E' come "rompere le catene con un tagliaunghie"

Fedez: dopo la pausa, il ritorno alla musica.

Accade a tutti, anche a chi gode di un enorme successo, di sentire il bisogno del cosiddetto anno sabbatico per fare il punto della propria vita per poi ripartire. La sua pausa dalla musica, Fedez l'aveva annunciata un anno fà, dicendo che avrebbe dedicato questo tempo alla sua famiglia e alla comprensione più chiara di ciò che voleva fare nella sua futura carriera artistica.

Quindi una fase introspettiva che lo ha riportato alle emozioni più pure, quelle di inizio carriera dove faceva musica senza dover ragionare su questioni strategiche. Dunque un Fedez che compie un viaggio profondo dentro se stesso per rinnovarsi e per proporsi al suo pubblico in maniera diversa e cresciuta.

Tutto questo lo racconta attraverso il suo profilo Instagram, facendo riferimento anche all'uscita di un nuovo brano: "La quarantena ci costringe a pensare. E io non voglio buttare via questa occasione. Prima che tutto questo iniziasse mi sono preso una lunga pausa dalla musica per dedicarmi alla mia famiglia, lavorare su me stesso e cercare di scartavetrare i miei spigoli. Così ho iniziato un percorso nuovo, che è l’unica cosa che ho tenuto fuori dai social in questi mesi proprio perché non era solo musica. Ma qualcosa di più fragile. Ritrovare me stesso attraverso nuove canzoni".

"Mi ero stupidamente convinto che il valore della musica potesse essere proporzionale al lusso dello studio in cui veniva registrato [...] In studio ho incrociato una giovane artista emergente che stava registrando una sua canzone: Ti spiace se provo a scriverci una strofa?". Eccolo il ritorno alla musica di Fedez. L'artista sta parlando di Cara con la quale ha registrato una nuova versione della canzone "Le Feste di Pablo", uscita il 10 aprile.

Poi conclude: "E allora ho capito cosa rappresenta per me la musica. Rompere le catene con un tagliaunghie. E spero che anche per voi un momento così triste e tragico possa aiutarvi ad aprire gli occhi e capire cosa è veramente importante. Pronti ad abbracciarlo non appena questo momento finirà. Vorrei creare occasioni di spensieratezza con la musica. Così ho pensato, Federico hai parlato troppo. Cantaci qualcosa".

