MUSICA Fedez: il nuovo singolo è "Crisi di Stato" Guarda il video!

Fedez: il nuovo singolo è "Crisi di Stato".

Arriva al termine di un anno particolare "Crisi di Stato", il nuovo singolo presentato da Fedez durante la finale di X-Factor. Il momento difficile della diagnosi del tumore, la pacificazione con i vecchi amici e l'amore rafforzato sono stati i momenti salienti di un 2022 che per l'artista è stato fondamentale anche per fare nuove riflessioni.

Ed è quello che emerge dal testo della canzone ricca di affermazioni agrodolci e di alcune citazioni importanti appartenenti alla cultura cinematografica, quali quelle di Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Il ritmo del brano riporta ad una festa in contrasto con lo stato d'animo disilluso che si percepisce dal testo.

[Banner_Google_ADS]



Nelle ultime uscite è evidente la volontà di sperimentare del cantante, soprattutto nelle recenti collaborazioni, ma è stato proprio Fedez a chiarire il suo intento:

“Voglio lavorare canzone per canzone, dare giusto spazio e attenzione alle canzoni, ho la sensazione che gli album siano troppo volatili, lavori per due anni e poi… a meno che tu non abbia un concept album, ma siccome non sono abituato a farne, ha più senso uscire singolarmente con ogni canzone”.

Fedez - CRISI DI STATO

I più letti della settimana: