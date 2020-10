Fedez: nel video della sua "Bella storia" anche Chiara Ferragni

Sound anni '80 e tutta la voglia di vivere l'amore, sono questi i temi dell'ultimo singolo di Fedez, "Bella Storia". Al centro, la storia d'amore tra un motociclista e la sua compagna, un viaggio nei sentimenti più veri e la consapevolezza della loro forza e capacità di resistenza di fronte a tutto. Per l'occasione il cantante ha deciso di coinvolgere nel video anche Chiara Ferragni, sua compagna di vita e complice inseparabile.

Li vediamo entrambi omaggiare la moda e l'estetica degli anni '80 attraverso un look che li riprende in toto: dai costumi di paillettes, capelli cotonati e fluo. Infatti Chiara lascia la sua chioma bionda per trasformarsi in una rocker dai capelli ricci e scuri, mentre Fedez ha optato per il fucsia.

Bella Storia, che ha debuttato nella Top 10 della classifica FIMI dei singoli più venduti, e ricalca le atmosfere tipiche di quel decennio insieme alla voglia di vivere una relazione senza inibizioni, di assaporare ogni attimo come fosse l'ultimo e cavalcare al volo ogni opportunità.

Guarda qui il video di Fedez, "Bella storia"