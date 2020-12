ATTUALITÀ Fedez regala 5 mila euro a 5 sconosciuti Come Babbo Natale in giro per Milano

Fedez regala 5 mila euro a 5 sconosciuti.

Un gesto animato da generosità quello di Fedez che proprio qualche giorno fà, dopo aver ricevuto insieme alla compagna di vita Chiara Ferragni l'Ambrogino D'oro, ha visto il cantante distribuire 5000 euro ad alcune persone sconosciute scelte dai suoi fan.

Si tratta di denaro guadagnato su Twitch quello che è stato consegnato, in pacchetti regalo da 1000 euro ciascuno, ad un rider, un artista di strada, un senzatetto, una ragazza che lavora al McDrive e un volontario della Croce Rossa.

In giro per Milano come fosse babbo Natale, insieme all'amico Panetty, dopo poche ore dall'iniziativa c'è stato chi ha apprezzato tantissimo e chi ha creato polemiche per il fatto di averlo fatto a bordo di una Lamborghini.



"Altro che Robin Hood" e "Babbo Natale in Lamborghini" sono stati i commenti fatti sui social, a cui lo stesso Fedez risponde prontamente: " In merito alle polemiche derivate dall'iniziativa benefica, mi preme chiarire un paio di punti. Non ho scelto io né a chi né come distribuire gli aiuti. Per farlo ho usato la mia macchina, che mi sembra di capire sia da cambiare."

Il rapper continua a difendersi dalle accuse anche in un video: "La mia macchina l'ho pagata regolarmente e non me ne vergogno. Spiace che questa iniziativa sia stata percepita come di cattivo gusto. Però se i miei utenti mi chiedono di fare qualcosa a fin di bene, non mi voglio esimere dal farlo. Quindi lo rifarei. Probabilmente la prossima volta prenderò la metro, se il problema era il mezzo usato".











