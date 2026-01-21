CURIOSITÀ Felicità e difese immunitarie Chi è felice si ammala di menola conferma arriva da uno studio recente

Felicità e difese immunitarie.

Forse è vero che chi è felice si ammala meno. Secondo un recente studio l’attività dell’area tegmentale ventrale, che fa aumentare la crescita di anticorpi dopo le vaccinazioni sarebbe legata ai processi di ricompensa e quindi aumenterebbe il livello di felicità.

Quindi più si è felici, più si vive in salute con un sistema immunitario che funziona davvero. Secondo il recente studio dei ricercatori universitari, il benessere attiva il sistema della ricompensa e delle aspettative positive e quindi aumenta la risposta immunitaria.

Non è il primo studio che vede questa correlazione tra il circuito di neuroni dopaminergici legati al piacere e alla ricompensa e i processi immunitari del nostro corpo.

Lo studio è stato effettuato su un numero ristretto di persone, per cui bisognerebbe ripeterlo su un campione più ampio. Essere felici quindi fa bene anche alla salute.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: