CURIOSITÀ Ferie e permessi "tempo discrezionale". Dopo le concessioni dello smart working alcune importanti aziende americane sembrano intenzionate a seguire Microsoft nella concessione di permessi e ferie illimitate.

Vista in prospettiva qualche anno fa avrebbe avuto tutte le caratteristiche di una “fake News”. Tutto comincia dalla pandemia che ha alimentato la concessione della smart working. Ora Microsoft fa altre concessioni e ha stabilito un regime di ferie e permessi illimitati per i suoi dipendenti americani. La direttrice delle risorse umane ha illustrato ai dipendenti in una mail la nuova politica del “tempo discrezionale”. “Il modo, il tempo e il luogo in cui svolgiamo il nostro lavoro, sono cambiati radicalmente ha illustrato nella nota.

Non sarà più necessario accumulare le ferie per utilizzarle, così come per i permessi, che andranno comunque concordati internamente. Inoltre l’azienda offrirà un pacchetto base di dieci giorni di congedi, permessi per malattia e salute mentale, per lutto e altri casi eccezionali. Microsoft darà, infine, un bonus per le ferie accumulate e non godute. Sono molte le aziende statunitensi che la pensano come Microsoft: Salesforce, LinkedIn, Virgin, Oracle, Netflix e Goldman Sachs hanno cominciato ad offrire ai dipendenti iniziative simili, una tendenza che si estenderà a macchia d’olio.



