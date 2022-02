Fermato dai poliziotti perché andava oltre il limite di 81 Km da la colpa al tachimetro in miglia

La vicenda ci porta in Polonia orientale, un uomo di 52anni con la sua auto andava sicuramente di fretta, ma pensando comunque di rispettare le regole del codice della strada e in particolare il limite di velocità che in quel punto indicava di non andare oltre i 60km/h. L’uomo viene fermato dai poliziotti di Biała Podlaska che gli contestano di aver superato i limiti suddetti di velocità con la sua auto. Il conducente rimane alquanto stupito perché, a suo dire, stava seguendo i limiti imposti. I poliziotti dal canto loro presentano al conducente quanto riportava la ricevuta emessa dall'Autovelox che dichiarava la bellezza di 81 km h. al di sopra del limite di 60 km. Quindi secondo la legge in multa assolutamente, perché c’è stato il superamento del limite di velocità di ben 81 km/h.

L'uomo a bordo della sua Ford Edge percorreva la circonvallazione di Międzyrzec Podlaski, a Lublino, nella Polonia orientale, ad una velocità che L'autovelox parlando chiaro non lasciava il minimo scampo, dichiarando infatti che l'auto procedeva a ben 141 km/h, mentre il limite era di 60 km/h. L’uomo ha tentato il tutto per tutto cercando di giustificarsi sostenendo che il tachimetro registrava la velocità in miglia e non in chilometri, ma la polizia non ha voluto sentire ragioni. La legge e la sicurezza stradale vengono prima delle "unità di misura..."