ATTUALITÀ Festa della Mamma: le madri sono delle Rockstar! Anche quelle senza figli...

"Essere madre è una tonalità di rosa, rosa zucchero filato, che a prescindere dalla presenza di prole, fa o non fa parte della propria personalità. È una sorta di maturità sentimentale che comprende la capacità di amare senza chiedere nulla in cambio. È un dare e un allargarsi senza togliere spazio come una Rockstar sul palco della vita!".

E voi cosa ne pensate? Ne ha parlato Catia, ascolta tutto nel nostro podcast!

