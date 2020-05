Festeggia l'addio al nubilato con le amiche al supermercato

Nelle ultime settimane abbiamo visto come in molte situazioni la creatività abbia permesso di fare cose insieme anche se distanti. C'è anche chi per non infrangere la tradizione e nemmeno le regole di distanziamento sociale, ha deciso di festeggiare l'addio al nubilato al supermercato.

Questa è la storia di Katiuscia Mariani, una giovane futura sposa che avrebbe dovuto trascorrere un weekend lungo a Rimini divertendosi insieme alle amiche. Era tutto già organizzato da tempo, ma l'epidemia e il lock down obbligatorio hanno fatto saltare tutti i piani. Così Katiuscia senza perdersi d'animo ha pensato di dare appuntamento alle amiche in un supermercato di Milano per brindare.

"Non volevamo rinunciare a vederci - racconta Katiuscia - anche se il viaggio è rimandato. Desideravamo trovare il modo di poter ricordare questa giornata con un po' di leggerezza e speranza."

A quanto pare in sottofondo suonava "You can't hurry love" di Phil Collins.

"E comunque prima o poi quel viaggio lo faremo tutte insieme. Ci siamo messe in coda - continua - aspettando il nostro turno e rispettando tutte le regole. L'unica differenza è che ognuna aveva portato una borraccia 'alcolica' e abbiamo brindato. E una volta dentro abbiamo fatto la spesa insieme e scattato qualche foto ricordo. Anche il personale del supermercato e' stato gentilissimo, due dipendenti si sono avvicinati, si sono messi uno a destra e uno a sinistra, e gomito a gomito, mi hanno fatto varcare la soglia, come fosse quella della Chiesa".