FELICITÀ Festeggiare 79 anni di matrimonio, non curanti del fatto che ne compiono entrambe 100 Hubert e Jane si sono sposati a Hamilton, Ohio, nel 1943 e da poco hanno festeggiato il loro primo secolo di vita..

Da quel 1943, per Hubert e Jane di anniversari ne sono arrivati tanti, ben 79 come gli anni passati insieme. E questo basterebbe per fare di loro una coppia di sposi speciali, ma ciò che li rende unici è il fatto che tra pochissimo entrambi spegneranno 100 candeline. Uno dei loro segreti sta nella straordinaria usanza che di prima di andare a letto si danno un bacio. Bene, si potrebbe anche dire che non ci sia nulla di così straordinario, in fondo un bacio se lo daranno in tanti prima di coricarsi, ma per loro è un gesto che ha della magia.

I due godono tutto sommato, vista la non più tenera età, di buona salute. La figlia garantisce che tutte le mattine quando si svegliano "sono davvero felici di vedersi", svelandoci anche un altro piccolo segreto dei Hubert e Jane: i film western, genere di cui sono entrambi appassionati, che guardano tutti i giorni.

Un John Wayne al giorno allunga la vita, non lo sapevate?

